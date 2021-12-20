Сімейні розбирання: батько вирішив конфлікт із сином одним ударом ножа (ФОТО)

З відділення швидкої допомоги до районного відділення поліції Харківської області №2 надійшов дзвінок, в якому йшлося про чоловіка, що отримав ножове поранення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Харківській області.

У селі Степанки Харківської області 21 листопада син та батько влаштували розбирання, внаслідок яких батько ножем завдав удару у грудну клітку сину. Потерпілого з пораненням було доставлено до лікарні.

Співробітники поліції районного управління Харківської області на місці події встановили, що нападником на 43-річного чоловіка був 82-річний батько потерпілого. Між ними виник серйозний конфлікт, у ході якого пенсіонер вихопив ножа та вдарив свого сина в груди.

У межах Кримінального кодексу України згідно зі ст. 208, підозрюваного затримали та помістили до ізолятора. Стаття передбачає строк позбавлення волі від 5 до 8 років. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція проводить досудове розслідування. Про стан потерпілого інформація не надходила.