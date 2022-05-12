Сімейна пара пенсіонерів викинулася з вікна власної квартири. ВІДЕО

10:42 10 серпня Київ, Україна

Вчора в Кривому Розі літня подружня пара зробила подвійне самогубство, вистрибнувши з вікна власної квартири. На момент самогубства чоловіку було 84 роки, його дружині - 83.

Про це повідомляє ТСН.



Повідомляється, що чоловік і жінка жили на четвертому поверсі. За словами сусідів, спочатку з вікна кухні вистрибнула жінка. І через кілька секунд - з вікна спальні на іншому боці будинку, вниз стрибнув її чоловік. Обидва загинули на місці.



Прибулі поліціянти знайшли в квартирі передсмертну записку. У ній подружжя просило нікого не звинувачувати в їхній смерті.



Загиблому чоловікові було 84 роки, дружина була молодшою на рік. Чоловік був учителем в гімназії, дружина була лікарем. За словами сусідів, останні пів року подружжя сильно хворіло, їхній син нібито алкоголік.



За неофіційною інформацією, чоловік з дружиною мали борг у банку. Слідчі це не підтверджують і не спростовують.