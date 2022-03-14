Селянин на Рівненщині напав на поліціянта з вилами і поранив його

07:00 15 червня Київ, Україна

Дикий по своїй суті випадок стався в одному з сіл Рівненської області. Як повідомило регіональне управління Нацполіції, співробітники поліції затримали чоловіка, який напав на поліціянта-інспектора і завдав йому поранення вилами.

Зазначено, що інцидент стався в селі Маринин Березнівського району. Попередньо встановлено, що під час патрулювання в поле зору екіпажу патрульної поліції потрапив мотоцикл. Водій транспортного засобу підозріло маневрував і був без захисного шолома. Поліціянти пішли за ним, але той заїхав на власне подвір'я.

"При спробі поспілкуватися з 49-річним порушником, виник словесний конфлікт, до якого згодом приєдналася і дружина. Надалі господар схопив вила і накинувся на 30-річного інспектора, вдаривши його сільгоспінструментом в ногу. Зрозумівши, що накоїв, зловмисник нібито заспокоївся і запевнив, що буде перебувати в будинку. Однак, поки напарник надавав домедичну допомогу і викликав швидку, чоловік втік", - йдеться в повідомленні.

Лікарі на місці події обстежили поліціянта, у якого діагностували проникаючу колоту рану стегна. Після надання допомоги потерпілий від госпіталізації відмовився.

За місцем проживання в будинку слідчі провели обшук, під час якого вилучили ймовірне знаряддя злочину.

Следователи во время обыска изъяли предполагаемое орудие преступления

Через кілька годин правоохоронцям вдалося розшукати зловмисника за пів кілометра від місця проживання. За зовнішніми ознаками він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Його відправили на огляд.

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