Селянин на Рівненщині напав на поліціянта з вилами і поранив його

Дикий по своїй суті випадок стався в одному з сіл Рівненської області. Як повідомило регіональне управління Нацполіції, співробітники поліції затримали чоловіка, який напав на поліціянта-інспектора і завдав йому поранення вилами.
Зазначено, що інцидент стався в селі Маринин Березнівського району. Попередньо встановлено, що під час патрулювання в поле зору екіпажу патрульної поліції потрапив мотоцикл. Водій транспортного засобу підозріло маневрував і був без захисного шолома. Поліціянти пішли за ним, але той заїхав на власне подвір'я.
Лікарі на місці події обстежили поліціянта, у якого діагностували проникаючу колоту рану стегна. Після надання допомоги потерпілий від госпіталізації відмовився.
За місцем проживання в будинку слідчі провели обшук, під час якого вилучили ймовірне знаряддя злочину.
Через кілька годин правоохоронцям вдалося розшукати зловмисника за пів кілометра від місця проживання. За зовнішніми ознаками він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Його відправили на огляд.
Порушено кримінальну справу за статтею про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (ч.2 ст.345 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
Під Львовом нетверезий водій напав на патрульних з лопатою і пошкодив службовий автомобіль. В результаті чоловіка затримали, а Drager показав 1,94 проміле.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі