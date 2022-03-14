Селянин на Рівненщині напав на поліціянта з вилами і поранив його

07:00 15 червня Київ, Україна

Дикий по своїй суті випадок стався в одному з сіл Рівненської області. Як повідомило регіональне управління Нацполіції, співробітники поліції затримали чоловіка, який напав на поліціянта-інспектора і завдав йому поранення вилами.

Зазначено, що інцидент стався в селі Маринин Березнівського району. Попередньо встановлено, що під час патрулювання в поле зору екіпажу патрульної поліції потрапив мотоцикл. Водій транспортного засобу підозріло маневрував і був без захисного шолома. Поліціянти пішли за ним, але той заїхав на власне подвір'я.

"При спробі поспілкуватися з 49-річним порушником, виник словесний конфлікт, до якого згодом приєдналася і дружина. Надалі господар схопив вила і накинувся на 30-річного інспектора, вдаривши його сільгоспінструментом в ногу. Зрозумівши, що накоїв, зловмисник нібито заспокоївся і запевнив, що буде перебувати в будинку. Однак, поки напарник надавав домедичну допомогу і викликав швидку, чоловік втік", - йдеться в повідомленні.

Лікарі на місці події обстежили поліціянта, у якого діагностували проникаючу колоту рану стегна. Після надання допомоги потерпілий від госпіталізації відмовився.

За місцем проживання в будинку слідчі провели обшук, під час якого вилучили ймовірне знаряддя злочину.

Через кілька годин правоохоронцям вдалося розшукати зловмисника за пів кілометра від місця проживання. За зовнішніми ознаками він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Його відправили на огляд.

Порушено кримінальну справу за статтею про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (ч.2 ст.345 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

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