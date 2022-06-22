Село Дніпропетровщини через ворожі удари залишилося без світла та газу

10:11 22 червня Київ, Україна

Зеленодольська та Апостолівська громади на Дніпропетровщині потрапили під обстріл російських окупантів уночі 22 червня, також село Велика Костромка залишилося без світла та газу.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"Неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. У Великій Костромці внаслідок нічних обстрілів немає світла та газу – перебиті комунікації. На щастя, без постраждалих", - наголосив Лукашук.

За словами Лукашука, зараз важко сказати, скільки будинків постраждали, бо фахівці мають обстежити місце обстрілу.



Також під обстріл потрапили прикордонні території Апостолівської громади – боєприпаси впали у полях. Люди не постраждали.



В інших районах Дніпропетровщини ніч минула тихо. Станом на ранок 22 червня ситуація у всіх громадах контрольована.