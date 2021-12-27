Села Луганської області відгородилися від Росії 100-кілометровим парканом

12:44 27 грудень Київ, Україна

У Луганській області цього року на кордоні з Росією звели 100 кілометрів огорожі. Її висота два метри, вона обтягнута колючим дротом. Також встановили 15 камер відеоспостереження та чотири оперативні центри. Починається паркан ще на Харківщині, повідомляє «Громадське».



Село Розсипне Троїцької об'єднаної територіальної громади розташоване за 200 кілометрів від лінії розмежування. У селі проживає 350 людей. Поки не було паркану, місцеві перетинали кордон напряму.



«Зміцнили, бачите і камери стоять, і рів, дріт. Раніше ходили до родичів, у мене сестра за 7 кілометрів живе. Тепер треба їхати за 500 кілометрів до Харкова», – розповідає місцева мешканка Любов Дмитрієва.



Протитранспортний рів та контрольно-слідова смуга, облаштовані на кордоні, допомагають відстежити та затримати порушників. Втримати наступ вони не зможуть.

«Цей комплекс нам не допоможе утримати важку техніку при її наближенні до державного кордону, але допоможе виграти час. Тобто оператор комплексу бачитиме наближення важкої техніки та сповістить чергові сили та засоби, резерви прикордонного підрозділу, проінформує підрозділи Збройних сил України», – розповіла представниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, щоб убезпечити кордон Луганської області від вторгнення Російської Федерації, особового складу Збройних сил та техніки вистачить.

«Ветеранів АТО на сьогодні орієнтовно 400 тисяч людей. Нехай частина буквально 30% піде знову захищати батьківщину. Також ми проводимо збори тероборони, і якщо потрібно буде, вони виконуватимуть певні завдання, які ми їм ставитимемо, не говоритиму які, але тренування проходять, люди чітко розуміють, що вони повинні робити», – розповів Гайдай.

За його інформацією, до кінця цього року Луганська ОДА оприлюднить план евакуації населення у разі повномасштабного наступу Російської Федерації.