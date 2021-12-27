Села Луганської області відгородилися від Росії 100-кілометровим парканом

У Луганській області цього року на кордоні з Росією звели 100 кілометрів огорожі. Її висота два метри, вона обтягнута колючим дротом. Також встановили 15 камер відеоспостереження та чотири оперативні центри. Починається паркан ще на Харківщині, повідомляє «Громадське».
Село Розсипне Троїцької об'єднаної територіальної громади розташоване за 200 кілометрів від лінії розмежування. У селі проживає 350 людей. Поки не було паркану, місцеві перетинали кордон напряму.
«Зміцнили, бачите і камери стоять, і рів, дріт. Раніше ходили до родичів, у мене сестра за 7 кілометрів живе. Тепер треба їхати за 500 кілометрів до Харкова», – розповідає місцева мешканка Любов Дмитрієва.
Протитранспортний рів та контрольно-слідова смуга, облаштовані на кордоні, допомагають відстежити та затримати порушників. Втримати наступ вони не зможуть.
Село Розсипне Троїцької об'єднаної територіальної громади розташоване за 200 кілометрів від лінії розмежування. У селі проживає 350 людей. Поки не було паркану, місцеві перетинали кордон напряму.
«Зміцнили, бачите і камери стоять, і рів, дріт. Раніше ходили до родичів, у мене сестра за 7 кілометрів живе. Тепер треба їхати за 500 кілометрів до Харкова», – розповідає місцева мешканка Любов Дмитрієва.
Протитранспортний рів та контрольно-слідова смуга, облаштовані на кордоні, допомагають відстежити та затримати порушників. Втримати наступ вони не зможуть.
За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, щоб убезпечити кордон Луганської області від вторгнення Російської Федерації, особового складу Збройних сил та техніки вистачить.
За його інформацією, до кінця цього року Луганська ОДА оприлюднить план евакуації населення у разі повномасштабного наступу Російської Федерації.
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