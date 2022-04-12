Сексуальне рабство під виглядом високооплачуваної праці

14:24 16 листопада Київ, Україна

Затримана 40-річна жінка, яка обманним шляхом переправляла українських молодих дівчат приємної зовнішності за кордон у сексуальне рабство. Як правило, всі дівчата перебували в складному матеріальному становищі і потребували високооплачуваної роботи.



Злочинну діяльність жінки припинили співробітники відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Києва спільно зі слідчим відділом Печерського управління поліції і оперативними службами під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.



Встановлено, що 40-річна жінка протягом тривалого часу на території Києва та Одеси підшукувала дівчат, які перебувають у важкому матеріальному становищі і пропонувала їм роботу за кордоном з високою заробітною платою. Завербованих дівчат вона відправляла за кордон, де їх зустрічав іноземець і шляхом обману заволодівав їхніми документами та супроводжував до місця призначення. Однак, замість обіцяної роботи, пов'язаної з ремеслом, дівчат змушували надавати послуги інтимного характеру клієнтам в нічних клубах і готелях.



Правоохоронці затримали зловмисницю в Одесі, коли вона намагалася переправити за кордон двох завербованих дівчат з метою подальшого їхнього продажу для сексуальної експлуатації. 40-річну жительку Одеси затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За місцем проживання фігурантки був проведений санкціонований обшук, в результаті якого працівники поліції вилучили речові докази злочинної діяльності: мобільні телефони і чорнові записи.



Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину і подали клопотання до суду для обрання їй запобіжного заходу. Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.