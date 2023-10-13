Сексистські заяви Арестовича: розпочалося досудове розслідування

Про це повідомила народна депутатка Інна Совсун, яка раніше написала заяву до правоохоронних органів, щоб ті відкрили кримінальне провадження щодо Арестовича за ст. 300 Кримінального кодексу України: за поширення відеопродукції, яка пропагує культ насильства та жорстокості.

“Сьогодні я отримала відповідь поліції про початок досудового розслідування. Відомості внесли до ЄРДР. Це означає, що поліція має провести розслідування. Також я маю відповідь від генпрокурора, що справу передали до Київської міської прокуратури”, — написала Совсун у Фейсбуці.

Вона додала, що за цією історією потрібен постійний громадський контроль. За її словами, якщо справу доведуть до логічного завершення, це буде важливим для України прецедентом, доказом, коли закон один для всіх, і безкарність — більше не норма.



Совсун нагадала, що санкція ст. 300 КК передбачає обмеження волі на 2-3 роки.