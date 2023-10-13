Сексистські заяви Арестовича: розпочалося досудове розслідування

Правоохоронні органи розпочали досудове розслідування щодо сексистських висловлювань колишнього позаштатного радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича.
Про це повідомила народна депутатка Інна Совсун, яка раніше написала заяву до правоохоронних органів, щоб ті відкрили кримінальне провадження щодо Арестовича за ст. 300 Кримінального кодексу України: за поширення відеопродукції, яка пропагує культ насильства та жорстокості.
Вона додала, що за цією історією потрібен постійний громадський контроль. За її словами, якщо справу доведуть до логічного завершення, це буде важливим для України прецедентом, доказом, коли закон один для всіх, і безкарність — більше не норма.
Совсун нагадала, що санкція ст. 300 КК передбачає обмеження волі на 2-3 роки.
Совсун нагадала, що санкція ст. 300 КК передбачає обмеження волі на 2-3 роки.
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