Секс-бізнес в Києві: поліція викрила подружжя сутенерів

20:02 09 грудня Київ, Україна

Працівники столичної міліції викрили злочинну діяльність подружжя, яке організувало мережу борделів в одному зі столичних районів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.



Згідно з повідомленням, організаторами незаконного бізнесу виявилася подружня пара, яка привернула до своєї злочинної діяльності ще двох осіб на ролі адміністраторів. Вони відповідали на телефонні дзвінки клієнтів і займалися організаційною роботою.



Як зазначається, осіб для заняття проституцією зловмисники шукали, розміщуючи рекламні оголошення в мережі інтернет. "Робітниці" зобов'язувалися перераховували організаторам частину отриманих коштів, а залишок розподіляли між собою. За надані послуги з клієнтів брали від 1600 до 2500 гривень за годину.





Зараз чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Крім цього, під час обшуків у одного з адміністраторів вилучили 56 пакунків з речовиною, схожою на амфетамін. Їх направили для проведення експертизи, за результатами якої буде вирішено питання про додаткову кваліфікацію його дій.