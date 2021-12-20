Зараз під Радою мітингують підприємці: палять фаєри та димові шашки. Відео

12:57 01 грудень Київ, Україна

Під будівлею Верховної Ради зібралися підприємці. Десятки учасників акції протесту запалили фаєри та димові шашки. У результаті під вікнами парламенту стоїть димова завіса.



Відео мітингу під Радою оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов.



Як відомо, сьогодні під стінами парламенту проходить акція протесту ФОПів. На площі Конституції встановлено сцену. Люди стоять з плакатами для підтримки малого бізнесу. Мітингувальники також мають намір провести марш Хрещатиком. А закінчити «ходу» хочуть до 17:00, до анонсованого на вечір на Майдані мітингу, початок якого заплановано на 19:00.



Через анонсовану акцію протесту на Майдані та виступ президента Володимира Зеленського з посланням до нардепів, під стінами Верховної Ради правоохоронці посилили заходи безпеки і оточили будівлю парламенту.