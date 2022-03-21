Сьогодні в Тернополі під земляними завалами опинилися двоє людей, одна людина загинула

19:15 22 червня Київ, Україна

У траншеї на глибині близько трьох метрів великою кількістю ґрунту, що зсунувся, засипало двох робітників. Одного з них медикам, які приїхали на місце події, врятувати не вдалося.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"22 червня о 14:30 в службу порятунку надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на вулиці Протасевича двоє людей опинилися під завалами землі. До місця події були направлені чергові відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, під час земляних робіт, в траншеї глибиною близько 3 м, стався обвал ґрунту, в результаті чого шаром землі засипало двох працівників.

"Потерпілого, який не подавав ознак життя, звільнили з траншеї його колеги і передали працівникам швидкої допомоги, які продовжили проводити реанімацію. Однак зусилля не дали очікуваного результату - людина загинула", - повідомили у відомстві.

О 14:56 другого постраждалого рятувальники звільнили з-під завалу і передали медикам.