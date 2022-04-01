Сьогодні у бік Дніпропетровщини полетіли касетні бомби

17:43 01 квітня Київ, Україна

У Дніпропетровській області у четвер, 31 березня, російські війська використали касетні боєприпаси.



Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.



"За даними слідства, 31 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" двох населених пунктів Криворізького району на Дніпропетровщині. Три ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами", - зазначається у повідомленні.



Під час огляду місця події вибухотехнічна служба області виявила, розмінувала та знешкодила понад 32 касетні боєприпаси.



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Зазначається, що жодних військових об'єктів на цій території відсутні.



"Такі дії РФ становлять пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї", - зазначили в Офісі генпрокурора.