Сьогодні в Покровську день жалоби за шістьма загиблими гірниками

Сьогодні, 7 серпня, в Покровську оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок вибуху гірниками.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
31 липня під час виконання буропідривних робіт на горизонті 815 метрів на шахті в селищі Вдале Покровського району стався вибух, в результаті якого постраждали 10 гірників. З опіками різного ступеня тяжкості вони були доставлені в хірургічне відділення Покровської лікарні інтенсивного лікування та опікове відділення Краматорської міської лікарні.
Від травм, несумісних з життям, шестеро шахтарів померли.
У лікарнях Покровська і Краматорська зараз знаходяться чотири гірники. Стан трьох шахтарів задовільний, ще одного - стабільно важкий.
Сім'ям загиблих шахтарів шахтоуправління виплатить матеріальні компенсації і надасть фінансову допомогу в організації похорону. Сім'ї постраждалих шахтарів також отримають грошові компенсації, повну оплату лікування та реабілітації. Дітям загиблих і постраждалих гірників підприємство сплатить навчання в українських вишах.
Ш/у "Покровське" (раніше - "Красноармійська-Західна №1") - найбільший в Україні виробник коксівного вугілля.
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