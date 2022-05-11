Сьогодні в Покровську день жалоби за шістьма загиблими гірниками

12:55 07 серпня Київ, Україна

Сьогодні, 7 серпня, в Покровську оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок вибуху гірниками.



Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



31 липня під час виконання буропідривних робіт на горизонті 815 метрів на шахті в селищі Вдале Покровського району стався вибух, в результаті якого постраждали 10 гірників. З опіками різного ступеня тяжкості вони були доставлені в хірургічне відділення Покровської лікарні інтенсивного лікування та опікове відділення Краматорської міської лікарні.



Від травм, несумісних з життям, шестеро шахтарів померли.



У лікарнях Покровська і Краматорська зараз знаходяться чотири гірники. Стан трьох шахтарів задовільний, ще одного - стабільно важкий.



Сім'ям загиблих шахтарів шахтоуправління виплатить матеріальні компенсації і надасть фінансову допомогу в організації похорону. Сім'ї постраждалих шахтарів також отримають грошові компенсації, повну оплату лікування та реабілітації. Дітям загиблих і постраждалих гірників підприємство сплатить навчання в українських вишах.



Ш/у "Покровське" (раніше - "Красноармійська-Західна №1") - найбільший в Україні виробник коксівного вугілля.