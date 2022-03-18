Сьогодні в харківських ресторанах отруїлися понад 80 осіб

Пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій 19 червня опублікувала інформацію про масове отруєння в Харкові. Згідно зі свіжими даними, понад 80 харків'ян отримали отруєння в ході прийому їжі в ресторанах "Якіторія" і "Мафія". Ще вранці кількість потерпілих була меншою.
Як повідомлялося, за інформацією Харківського обласного лабораторного центру станом на 12:00 четверга, 17 червня, в двох міських лікарнях перебували 25 осіб (серед них 6 дітей) з попереднім діагнозом гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості.
За словами заступниці міського голови Світлани Горбунової-Рубан, всім пацієнтам поставлений діагноз - ентероколіт, стан хворих оцінюється як середньої тяжкості, реанімаційних пацієнтів немає.
За фактом отруєння людей було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.
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