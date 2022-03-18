Сьогодні в харківських ресторанах отруїлися понад 80 осіб

Пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій 19 червня опублікувала інформацію про масове отруєння в Харкові. Згідно зі свіжими даними, понад 80 харків'ян отримали отруєння в ході прийому їжі в ресторанах "Якіторія" і "Мафія". Ще вранці кількість потерпілих була меншою.

"Станом на 07.00, 19 червня, до Харкова з підозрою на харчове отруєння в лікувальні установи госпіталізовані 67 осіб (з них 14 дітей), які попередньо вживали їжу з мережі ресторанів. Проводиться комплекс санітарних та протиепідемічних заходів", - йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства в суботу.

Як повідомлялося, за інформацією Харківського обласного лабораторного центру станом на 12:00 четверга, 17 червня, в двох міських лікарнях перебували 25 осіб (серед них 6 дітей) з попереднім діагнозом гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості.

"Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що хворі пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв в закладах громадського харчування Харкова", - повідомляється на офіційному сайті Харківського обласного лабораторного центру.

За словами заступниці міського голови Світлани Горбунової-Рубан, всім пацієнтам поставлений діагноз - ентероколіт, стан хворих оцінюється як середньої тяжкості, реанімаційних пацієнтів немає.

За фактом отруєння людей було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням) КК України.