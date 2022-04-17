Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Броварах – мер

11:41 17 квітня Київ, Україна

Черговий ракетний обстріл у мирних містах України російська армія здійснила сьогодні, 17 квітня, вранці. Ракетний удар обрушився на Бровари на Київщині. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурні об'єкти. За його словами, можливі перебої з електроенергією, водопостачанням та каналізацією, які планують відновити сьогодні.

"Сьогодні з самого ранку було потрапляння до низки інфраструктурних об'єктів у нашому суспільстві. Прошу зберігати спокій. Усі служби працюють у посиленому режимі", - сказав міський голова.

Він закликав місцевих жителів не фотографувати та не знімати на відео місця.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник також повідомив, що 17 квітня вранці мешканці Києва чули звуки вибухів. Місцева влада припускає, що це, швидше за все, була робота систем ППО.