Сьогодні вранці під Рівним обстріляно військовий полігон

09:51 21 березня Київ, Україна

Внаслідок ракетних ударів, які вранці 21 березня війська РФ завдали по Рівненщині, є поранені. Про це повідомив у Телеграмі міський голова Рівного Олександр Третяк.



«За попередніми даними, є кілька поранених. Докладніше повідомимо згодом», – зазначив Третяк.



Вранці в понеділок, 21 березня, окупанти завдали ракетних ударів по території Рівненської області. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.



Коваль зазначив, що на території області тричі лунала повітряна тривога. «По одному із загальновійськових полігонів двічі вдарили ракетами. На місці працює спеціальна комісія», – сказав голова Рівненщини.