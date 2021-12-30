Сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка з евакуатором – є жертви

У четвер, 30 грудня, близько 5 години ранку на 44 км автодороги Київ–Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та евакуатора, що перевозила легкове авто.
Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.
Внаслідок ДТП є постраждалі. Патрульні не інформують про їхню кількість та стан.
Наразі через ДТП рух лівими смугами траси перекрито в обох напрямках.
Патрульні займаються регулюванням та охороною місця події.
Обставини події встановлюються.
Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.
Внаслідок ДТП є постраждалі. Патрульні не інформують про їхню кількість та стан.
Наразі через ДТП рух лівими смугами траси перекрито в обох напрямках.
Патрульні займаються регулюванням та охороною місця події.
Обставини події встановлюються.
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