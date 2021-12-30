Сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка з евакуатором – є жертви

08:23 30 грудень Київ, Україна

У четвер, 30 грудня, близько 5 години ранку на 44 км автодороги Київ–Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та евакуатора, що перевозила легкове авто.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

Внаслідок ДТП є постраждалі. Патрульні не інформують про їхню кількість та стан.

Наразі через ДТП рух лівими смугами траси перекрито в обох напрямках.

Патрульні займаються регулюванням та охороною місця події.

Обставини події встановлюються.