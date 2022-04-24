Сьогодні вночі водій автобуса "Київ-Кишинів" в'їхав в припаркований МАN - загинув пасажир

12:13 27 липня Київ, Україна

Автобус далекого прямування Україна - Молдова врізався в припарковану на узбіччі вантажівку, в результаті один загиблий і шестеро постраждалих.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.



"27 липня о 3.45 поблизу с. Знам'янка Подільського району на автошляху М 05 "Київ-Одеса" в результаті зіткнення рейсового автобуса сполученням "Київ-Кишинів" (перебувало 20 пасажирів) і вантажного автомобіля, загинула 1 людина і постраждали 6 осіб (з них 1 дитина 2008 р.н.), які з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню", - йдеться в повідомленні.



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса, який їхав з Молдови, не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем (зерновозом МАN), який стояв на узбіччі.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, медики надають допомогу пасажирам. Рух транспортних засобів на 309 кілометрі автодороги утруднено.