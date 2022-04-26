Сьогодні вночі в Рівненській області горіла школа через попадання в неї блискавки

11:18 27 липня Київ, Україна

В одну зі шкіл Рівненської області в Варашському районі влучила блискавка, через що покрівля навчального закладу почала горіти. НП сталася в ніч з 26 на 27 липня.

Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 27 липня.

"27 липня о 01:16 в Рівненську обласну рятувальну службу надійшло повідомлення про пожежу в школі в с. Перекалля, Варашського району", - сказано в повідомленні.

За словами рятувальників, паралельно з гасінням пожежі їм довелося виносити майно та обладнання з навчальних кабінетів.



Вогонь остаточно загасили близько п'ятої години ранку. Обійшлося без жертв і постраждалих, але вогонь знищив перекриття на площі 360 кв. м.



"Ймовірна причина пожежі - розряд блискавки. Остаточна причина та розмір збитків встановлюються", - додали в ДСНС.