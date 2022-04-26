Сьогодні вночі в Рівненській області горіла школа через попадання в неї блискавки

В одну зі шкіл Рівненської області в Варашському районі влучила блискавка, через що покрівля навчального закладу почала горіти. НП сталася в ніч з 26 на 27 липня.
Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 27 липня.
За словами рятувальників, паралельно з гасінням пожежі їм довелося виносити майно та обладнання з навчальних кабінетів.
Вогонь остаточно загасили близько п'ятої години ранку. Обійшлося без жертв і постраждалих, але вогонь знищив перекриття на площі 360 кв. м.
"Ймовірна причина пожежі - розряд блискавки. Остаточна причина та розмір збитків встановлюються", - додали в ДСНС.
Вогонь остаточно загасили близько п'ятої години ранку. Обійшлося без жертв і постраждалих, але вогонь знищив перекриття на площі 360 кв. м.
"Ймовірна причина пожежі - розряд блискавки. Остаточна причина та розмір збитків встановлюються", - додали в ДСНС.
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