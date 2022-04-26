Сьогодні вночі в Кривому Розі горів будинок для літніх людей

09:49 24 липня Київ, Україна

В ніч з 23 на 24 липня на одну зі станцій пожежної служби Кривого Рогу надійшло повідомлення про загоряння приміщення, в якому розташований будинок для літніх людей.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Інформація про пожежу надійшла о 3:06. Займання виникло в приватному будинку для літніх людей, який розташовується на вулиці Залізна Саксаганського району.



Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла в середині господарської кімнати, яка розташована на першому поверсі триповерхового будинку.



На момент виникнення пожежі всередині будинку перебувало 25 осіб: 22 з них - похилого віку (жителі пансіонату) і 3 людини медичного персоналу: з першого поверху винесли на свіже повітря 14 осіб (з них 5 виведено персоналом пансіонату до прибуття підрозділів ДСНС); з другого поверху винесли на свіже повітря 3 особи та 3 особи та виведено в апаратах ЗІЗОД; з третього поверху виведені в апаратах ЗІЗОД 2 людини.



Пожежу локалізовано о 3:26 і ліквідовано о 04:20. Вогнем знищено старе домашнє майно в господарській кімнаті на площі 16 квадратних метрів.