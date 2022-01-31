Сьогодні вночі під Києвом вибухнув газопровід

05:54 15 вересень Київ, Україна

Близько 0.00 в ніч на 15 вересня в Києво-Святошинському районі Київської області стався потужний вибух, після чого з-під землі пролунало сильне гудіння, чутне за багато кілометрів.



Місцеві жителі пишуть в соцмережах, що вибухнув газопровід високого тиску.



Як повідомили в групі "Чабани та Новосілки" в Facebook, співробітники ДСНС запевняють місцевих жителів, що загрози нового вибуху немає і евакуюватися не потрібно.

О 1.15 гудіння припинилося.



Депутат міськради Вишневого Київської області Сергій Гулієв написав у Facebook, що в полях під Чабанами проходить магістральний газопровід Уренгой - Помари - Ужгород. За його даними, сталася розгерметизація з викидом газу в атмосферу.



У навколишніх населених пунктах немає електроенергії.



