Сьогодні вночі окупанти обстріляли нафтобазу під Дніпром

09:26 06 квітня Київ, Україна

Вночі 6 квітня російські війська завдали ударів по нафтобазі та одному із заводів у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



"Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один із заводів. Нафтобазу з пальним знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум'я. Там сильна пожежа. Горить пальне. Кількість постраждалих з'ясовуємо", - написав губернатор у Telegram.