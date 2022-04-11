Сьогодні вночі горів харківський склад з деревиною, - ДСНС. ФОТО

09:08 15 липня Київ, Україна

В ніч з 14 на 15 липня на харківському складі деревини виникла велика пожежа, яка розповсюдилася на 750 кв. м. До її гасіння було залучено 10 автоцистерн, пожежний поїзд і 70 рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС 15 липня.



Інформація про спалах надійшла о 2:43. Вогонь поширився на 750 кв. м. Горіли вироби з деревини в металевій каркасній складській будівлі.



До гасіння пожежі залучили 10 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах та додатково пожежний поїзд. Рятувальники подали 18 пожежних стволів і о 05:00 локалізували пожежу. Станом на 7:30 велася остаточна ліквідація пожежі.



На місці пожежі було врятовано одну людину, чоловік 1958 року народження - оператор електропідстанції. Крім того, пожежники запобігли розповсюдженню полум'я на саму електропідстанцію, склад зі зберігання сировини для виготовлення ДСП, два залізничних вантажних вагони з сировиною (по 60 т сировини в кожному) і автомобіль ВАЗ-2109.



Всього до гасіння пожежі було залучено 10 автоцистерн, пожежний поїзд і 70 рятувальників.



Загиблих і постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з'ясовується.