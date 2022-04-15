Сьогодні Київ через спеку обмежив рух вантажівок

12:37 18 липня Київ, Україна

Сьогодні в столиці через аномальну спеку ввели обмеження на в'їзд великовантажного транспорту. Вони почали діяти з 10:30, про їхнє закінчення повідомить поліція.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва в Twitter.

"В'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн обмежений через перевищення денної температури повітря понад +28 °С", - відзначили в повідомленні.



Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до столиці. Про зняття обмежень поліція повідомить.



