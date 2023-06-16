Здавала рашистам патріотів: ексстарості сільради на Донеччині повідомлено про підозру

Колишній старості Боївської сільської ради Маріупольського району Донецької області заочно повідомили про підозру у держзраді та колабораційній діяльності: вона здавала окупантам патріотів України та очолила підконтрольний росії орган влади.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації підозрювана перейшла на бік ворога та активно співпрацювала з російськими збройними формуваннями та представниками терористичного угрупування "ДНР".
Жінка зібрала та передала агресору інформацію про мешканців села, які брали участь в АТО та ООС, колишніх правоохоронців та громадян з активною проукраїнською позицією. За її наведенням окупанти заарештували трьох мешканців села і відвезли їх у невідомому напрямку.
У серпні підозрювана почала працювати у незаконному органі влади та стала головою "Боївської сільської адміністрації Володарського району" "ДНР".
Наразі вона продовжує проводити підривну діяльність проти України, агітує місцеве населення сприяти окупаційній владі.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації підозрювана перейшла на бік ворога та активно співпрацювала з російськими збройними формуваннями та представниками терористичного угрупування "ДНР".
Жінка зібрала та передала агресору інформацію про мешканців села, які брали участь в АТО та ООС, колишніх правоохоронців та громадян з активною проукраїнською позицією. За її наведенням окупанти заарештували трьох мешканців села і відвезли їх у невідомому напрямку.
У серпні підозрювана почала працювати у незаконному органі влади та стала головою "Боївської сільської адміністрації Володарського району" "ДНР".
Наразі вона продовжує проводити підривну діяльність проти України, агітує місцеве населення сприяти окупаційній владі.
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