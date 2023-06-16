Здавала рашистам патріотів: ексстарості сільради на Донеччині повідомлено про підозру

12:28 31 травня Київ, Україна

Колишній старості Боївської сільської ради Маріупольського району Донецької області заочно повідомили про підозру у держзраді та колабораційній діяльності: вона здавала окупантам патріотів України та очолила підконтрольний росії орган влади.



Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.



За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації підозрювана перейшла на бік ворога та активно співпрацювала з російськими збройними формуваннями та представниками терористичного угрупування "ДНР".



Жінка зібрала та передала агресору інформацію про мешканців села, які брали участь в АТО та ООС, колишніх правоохоронців та громадян з активною проукраїнською позицією. За її наведенням окупанти заарештували трьох мешканців села і відвезли їх у невідомому напрямку.



У серпні підозрювана почала працювати у незаконному органі влади та стала головою "Боївської сільської адміністрації Володарського району" "ДНР".



Наразі вона продовжує проводити підривну діяльність проти України, агітує місцеве населення сприяти окупаційній владі.