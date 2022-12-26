Здавав учасників АТО: СБУ затримала поплічника окупантів

На Київщині правоохоронці затримали ще одного ймовірного ворожого поплічника. Ним виявився мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Так, затриманий здавав агресору адреси проживання місцевих жителів, які потенційно могли входити в опір. Серед них – колишні учасники антитерористичної операції на сході України.
За його наведенням загарбники вривалися до будинків українських патріотів і викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до росії.
Співробітники СБУ встановили, що чоловік особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він разом із російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його. Під час "нальоту" чоловік чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством.
Крім того, підозрюваний пограбував будинки громадян під виглядом "сприяння" матеріально-технічному забезпеченню окупаційних угруповань росії. Таким чином він "конфіскував" мікроавтобус у мешканця селища.
За даними слідства, чоловік мав "преференції" від окупантів у вигляді вільного пересування тимчасово захопленою територією регіону. Водночас, навіть власний автомобіль він позначив російською військовою символікою.
Після звільнення Київської області він намагався переховуватись на території регіону. Проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.
Під час обшуків за адресою його проживання правоохоронці виявили продуктові набори російського виробництва та мобільні телефони з контактами окупантів.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Так, затриманий здавав агресору адреси проживання місцевих жителів, які потенційно могли входити в опір. Серед них – колишні учасники антитерористичної операції на сході України.
За його наведенням загарбники вривалися до будинків українських патріотів і викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до росії.
Співробітники СБУ встановили, що чоловік особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він разом із російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його. Під час "нальоту" чоловік чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством.
Крім того, підозрюваний пограбував будинки громадян під виглядом "сприяння" матеріально-технічному забезпеченню окупаційних угруповань росії. Таким чином він "конфіскував" мікроавтобус у мешканця селища.
За даними слідства, чоловік мав "преференції" від окупантів у вигляді вільного пересування тимчасово захопленою територією регіону. Водночас, навіть власний автомобіль він позначив російською військовою символікою.
Після звільнення Київської області він намагався переховуватись на території регіону. Проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.
Під час обшуків за адресою його проживання правоохоронці виявили продуктові набори російського виробництва та мобільні телефони з контактами окупантів.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
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