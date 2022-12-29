Здавав позиції ЗСУ прямо Гіркіну: чоловіка з Краматорська засудили до 10 років

15:33 29 грудня Київ, Україна





Про це повідомили у



Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років чоловікові з Краматорська, якого визнали винним у несанкціонованому розповсюдженні інформації про ЗСУ.Про це повідомили у СБУ

Слідчі кажуть, що після початку повномасштабного вторгнення засуджений у забороненій російській соцмережі Однокласники списався з Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), за здачу якого українські розвідники гарантують виплату 100 тисяч доларів.

Протягом місяця засуджений направив на його електронну адресу 14 листів з координатами розташування блок-постів та місць дислокації військовослужбовців ЗСУ на території Краматорська та Слов'янська. Затримано чоловіка у квітні.



У суді чоловік своєї провини не визнав.