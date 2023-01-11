Здали рашистам колег та пограбували їхні квартири: експравоохоронцям із Запорізької області загрожує довічне

14:31 11 січня Київ, Україна

Детективи Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування щодо дев'яти колишніх правоохоронців із Запорізької області, які нині працюють на російських загарбників.



Про це повідомили у ДБР.



Група викритих правоохоронців працює у тимчасово окупованому селищі міського типу Чернігівка Запорізької області.



Детективи кажуть, що для доказу відданості росіянам підозрювані одразу здали своїх колег, які відмовилися переходити на бік ворога. Слідством також встановлено, що зрадники грабували квартири та будинки своїх колишніх товаришів по службі, яким вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію.

“Брали участь у пропагандистських заходах окупантів, агітували вступити до лав окупантів інших правоохоронців. Зокрема, завдяки їм лави народної міліції поповнили місцевих колишніх правоохоронців, яких було звільнено за кримінальні правопорушення", – розповідають про роботу підозрюваних слідчі.

Експравоохоронців звинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі із конфіскацією майна.