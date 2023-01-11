Вважає війну "божою волею": СБУ викрила прислужника УПЦ МП

У Житомирі правоохоронці викрили прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ МП, який після початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських окупантів та виправдовував їхні військові злочини.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Так, для підтримки окупантів прислужник приєднався до прокремлівського телеграм-каналу "Руська весна". Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Так, для підтримки окупантів прислужник приєднався до прокремлівського телеграм-каналу "Руська весна". Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ.
Крім того, чоловік активно постив схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах. Особливо "відзначав" повітряні атаки на об'єкти енергетики та соціальні установи, зокрема, школи та лікарні.
У своїх повідомленнях підозрюваний популяризував росіян та займався дискредитацією підрозділів Сил оборони, а також агітував громадян не вступати до лав українських захисників.
З ініціативи СБУ виявлені листування передали на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу. За висновками експертів, документовані публікації загрожують державній безпеці України.
На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).
Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх обставин правопорушення.
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