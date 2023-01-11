Вважає війну "божою волею": СБУ викрила прислужника УПЦ МП

15:19 11 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Служба безпеки України.



Так, для підтримки окупантів прислужник приєднався до прокремлівського телеграм-каналу "Руська весна". Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ. У Житомирі правоохоронці викрили прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ МП , який після початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських окупантів та виправдовував їхні військові злочини.Про це повідомляє Служба безпеки України.Так, для підтримки окупантів прислужник приєднався до прокремлівського телеграм-каналу "Руська весна". Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ.

Крім того, чоловік активно постив схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах. Особливо "відзначав" повітряні атаки на об'єкти енергетики та соціальні установи, зокрема, школи та лікарні.