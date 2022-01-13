Збували наркотики в трьох регіонах країни - поліціянти викрили злочинне угруповання

Співробітники поліції викрили угруповання, яке збувало наркотики через мережу так званих закладників на території Вінницької, Миколаївської та Черкаської областей.
Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Відомо, що «працювали» наркоділки протягом 2020 - 2021 років і мали чіткий розподіл ролей між собою. Замовлення брали через месенджери, гроші отримували на банківські картки. До складу міжрегіонального злочинного угруповання входило більше десяти осіб.
Відомо, що «працювали» наркоділки протягом 2020 - 2021 років і мали чіткий розподіл ролей між собою. Замовлення брали через месенджери, гроші отримували на банківські картки. До складу міжрегіонального злочинного угруповання входило більше десяти осіб.
28 квітня оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області з колегами-правоохоронцями провели спецоперацію з викриття та припинення діяльності угруповання. Зокрема, були встановлені місця заходу закладок і вилучені пакунки з метадоном. Двох учасників угруповання затримали.
За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено два автомобілі, мобільні телефони, сім-карти, ємності з нашаруванням порошкоподібної речовини, грошові кошти.
Кримінальне провадження кваліфікували за частиною 2 статті 307 КК України («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів») та частиною 1 статті 321 Кримінального Кодексу («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодійних речовин або отруйних чи сильнодійних лікарських засобів»).
Досудове розслідування триває - його здійснюють слідчі обласного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області. Правоохоронці встановлюють всіх учасників злочинного угруповання та вживають заходів щодо залучення їх до відповідальності.
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