Збували наркотики гуртовими партіями: правоохоронці викрили злочинне угруповання

12:33 20 грудня Київ, Україна

Шість учасників злочинного угруповання налагодили мережу розповсюдження наркотиків та психотропних речовин гуртовими та роздрібними партіями на території Києва.

Протиправну діяльність організували шестеро уродженців міста Вугледар Донецької області. Зловмисники збували товар через поштові відділення, а також безконтактним способом шляхом так званих закладок, попередньо отримавши замовлення на інтернет-сайті.

У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували 11 епізодів збуту вищезгаданими особами психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних і наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

Під час проведення низки одночасних санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці вилучили 1,6 кг розфасованої психотропної речовини «PVP», 2 кг канабісу, 1 кг амфетаміну, 50 пакунків для «закладок» з канабісом, амфетаміном, «PVP» та «МДМА», пакувальні матеріали, електронні ваги, а також мобільні телефони, за допомогою яких люди спілкувалися між собою і із замовниками, та два автомобілі.

Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин становить понад 1 млн грн.

Наразі всім підозрюваним обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

Встановлюється канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин, а також особи, які можуть бути причетні до їхнього незаконного обігу та реалізації.