Збували гранати і вибухові речовини: СБУ припинила діяльність ОЗУ

16:30 17 серпня Київ, Україна

Співробітники СБУ провели спецоперацію, в ході якої був затриманий ватажок злочинного угруповання, яке займалося збутом бойових засобів ураження.

Про це у вівторок, 17 серпня, повідомляє пресслужба відомства.



Відзначається, що у зловмисника вилучено бойові гранати і вибухові речовини.



Перевіряється інформація щодо можливого використання виявлених засобів ураження для розхитування ситуації в регіоні напередодні Дня Незалежності України.

"Встановлено, що протиправну діяльність організував житель обласного центру. За даними слідства, раніше він неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів, в тому числі за незаконне зберігання і продаж зброї. До складу його угруповання входило кілька місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники намагалися налагодити канал підпільного збуту бойових засобів ураження. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв'язки в кримінальних колах.

Під час обшуків за місцем проживання організатора угруповання правоохоронці, серед іншого, виявили:

більше 0,5 кг вибухових речовин;

3 гранати Ф-1 і РГД з запалами до них;

елемент пострілу до ручного протитанкового гранатомета;

патрони до вогнепальної зброї, в тому числі великого калібру;

обріз мисливської рушниці;

3 димові шашки.

Вилучені зразки зброї, боєприпасів і вибухових речовин направлені на експертизу.



Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.