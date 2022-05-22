Збували гранати і вибухові речовини: СБУ припинила діяльність ОЗУ

16:30 17 серпня Київ, Україна

Співробітники СБУ провели спецоперацію, в ході якої був затриманий ватажок злочинного угруповання, яке займалося збутом бойових засобів ураження.
 
Про це у вівторок, 17 серпня, повідомляє пресслужба відомства.

Відзначається, що у зловмисника вилучено бойові гранати і вибухові речовини.

Перевіряється інформація щодо можливого використання виявлених засобів ураження для розхитування ситуації в регіоні напередодні Дня Незалежності України.
"Встановлено, що протиправну діяльність організував житель обласного центру. За даними слідства, раніше він неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення тяжких злочинів, в тому числі за незаконне зберігання і продаж зброї. До складу його угруповання входило кілька місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
Зловмисники намагалися налагодити канал підпільного збуту бойових засобів ураження. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв'язки в кримінальних колах.
Під час обшуків за місцем проживання організатора угруповання правоохоронці, серед іншого, виявили:
  • більше 0,5 кг вибухових речовин;
  • 3 гранати Ф-1 і РГД з запалами до них;
  • елемент пострілу до ручного протитанкового гранатомета;
  • патрони до вогнепальної зброї, в тому числі великого калібру;
  • обріз мисливської рушниці;
  • 3 димові шашки.
Вилучені зразки зброї, боєприпасів і вибухових речовин направлені на експертизу.

Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.