Збували гранати і вибухові речовини: СБУ припинила діяльність ОЗУ

Співробітники СБУ провели спецоперацію, в ході якої був затриманий ватажок злочинного угруповання, яке займалося збутом бойових засобів ураження.
Про це у вівторок, 17 серпня, повідомляє пресслужба відомства.
Відзначається, що у зловмисника вилучено бойові гранати і вибухові речовини.
Перевіряється інформація щодо можливого використання виявлених засобів ураження для розхитування ситуації в регіоні напередодні Дня Незалежності України.
Зловмисники намагалися налагодити канал підпільного збуту бойових засобів ураження. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв'язки в кримінальних колах.
Під час обшуків за місцем проживання організатора угруповання правоохоронці, серед іншого, виявили:
- більше 0,5 кг вибухових речовин;
- 3 гранати Ф-1 і РГД з запалами до них;
- елемент пострілу до ручного протитанкового гранатомета;
- патрони до вогнепальної зброї, в тому числі великого калібру;
- обріз мисливської рушниці;
- 3 димові шашки.
Вилучені зразки зброї, боєприпасів і вибухових речовин направлені на експертизу.
Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
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