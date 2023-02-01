Збував персональні дані громадян: правоохоронці викрили киянина

12:16 01 лютого Київ, Україна

Оболонська окружна прокуратура міста Київ повідомила про підозру мешканцю столиці за фактами несанкціонованого збуту та розповсюдження інформації.



За даними слідства, 2022 року чоловік отримав доступ до інформації баз даних Головного сервісного центру МВС України, Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Бюро технічної інвентаризації, Держгеокадастру, банківських структур з сотнями тисяч українських громадян.



Надалі разом із спільниками він створив в Інтернеті електронну інформаційну систему. З метою збагачення вони налагодили збут персональних даних громадян за 2000 євро на місяць.

Підозрюваний особисто зустрічався із зацікавленими особами та після отримання коштів надав їм посилання на сайт з логіном та паролем для входу.



Завдяки злагодженим діям правоохоронців удалося встановити киянина.



У ході обшуків за місцем його проживання вилучено понад 340 тис. євро, системні блоки, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, телефони, посвідчення, печатки, паспорти громадян рф і т.д.



Підозрюваному обрано запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн грн.



Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі співробітниками ДКІБ СБУ та працівниками Оболонського РУ ГУ Нацполіції у Києві.