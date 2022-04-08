Збував фальшиву валюту: СБУ затримала "кримінального авторитета" зі списку РНБО

08:49 09 липня Київ, Україна

В Одесі співробітники СБУ затримали злочинне угруповання, на чолі з "кримінальним авторитетом" зі списку РНБО.

Зловмисник організував в Україні збут великих сум підроблених грошей. Про це повідомили в пресцентрі СБУ.





Відзначається, що фальшиві банкноти не ідентифікувалися як підробка навіть пристроєм для перевірки грошей.

Організував схему громадянин Росії. Він фігурує в санкційних списках РНБО і вважається "кримінальним авторитетом".

Також в злочинне угрупування входили і інші громадяни РФ і України. Зловмисники збували фальшиві банкноти, які надходили в Україну з-за кордону, нижче за номінальну вартість.

Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання. Їм повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення грошової застави.