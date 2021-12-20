СБУ припинила діяльність незаконної "ПВК" і поставки військових товарів з РФ

21:27 24 березень Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність незаконного збройного формування, так званої "приватної військової компанії" ("ПВК").

Її діяльність була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки.



За даними



Підготовка членів «ПВК» проходила на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області - там проходили бойові навчання, тренування поводження зі зброєю, навички військових бойових дій. Також частина членів військової компанії вчилася в центрах підготовки за кордоном.



За даними СБУ , до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.Підготовка членів «ПВК» проходила на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області - там проходили бойові навчання, тренування поводження зі зброєю, навички військових бойових дій. Також частина членів військової компанії вчилася в центрах підготовки за кордоном.

Матеріали справи свідчать, що контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України. Вони, зокрема, вербували її потенційних учасників, віддаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям з досвідом участі в бойових діях.

Окремо слідчими отримані дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між «ПВК» і представниками різних організацій країн Близького Сходу. Також зафіксовано пропозиції організувати поставки зброї в ці країни.



За даними слідства Головного управління СБУ в Києві та Київській області, організаторами такої діяльності були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкій публіці як «позаштатний агент НАБУ».



Крім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами і учасниками протиправної схеми з ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.



Тепер їм і іншим організаторам повідомлено про підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.





Співробітники СБУ провели близько 80 обшуків за адресами офісного приміщення, місць проживання, тимчасового перебування та тренування фігурантів справи в столиці, Київській та Донецькій областях.

Правоохоронці вилучили:

майже 5500 набоїв різного калібру;

7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26;

4 підствольних гранатомети;

ручний кулемет Калашникова;

2 автоматичні гвинтівки;

3 пістолети і 3 автомати Калашникова АКС і АКС-74;

7 помпових рушниць;

38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 граната (зокрема, Ф-1 та РГД-5);

16 запалів УЗРГМ і 6 тротилових шашок, пластид;

пристрій для забезпечення конфіденційних переговорів;

Також вилучено фінансову документацію і чорнові записи по організаційній структурі збройного формування, особисті справи учасників.



Документування протиправної діяльності проводилося СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.