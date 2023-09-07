СБУ накрила два канали підпільного продажу зброї та боєприпасів

12:26 07 вересня Київ, Україна

СБУ запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів з Дніпропетровської та Херсонської областей.



В результаті оперативних заходів затримано організаторів двох підпільних каналів збуту засобів ураження, які продавали зброю, здобуту в місцях колишніх бойових зіткнень на території деокупованих районів.

Серед вилученого у зловмисників вибухівка, бойові гранати, протитанковий гранатомет та автомати Калашнікова російського виробництва.

Встановлено, що, наприклад, російський автоматичний карабін АК-12 вони хотіли продати майже за 60 тис. грн, а вартість гранатомета оцінювали в 14,5 тис. грн.

Зловмисники підшукували своїх клієнтів через власні зв'язки серед представників кримінального середовища.



🔹 Так, на Дніпропетровщині:

затримано одного з фігурантів, який підготував до продажу цілий арсенал «трофейних» засобів ураження.



Зброю та боєприпаси він зберігав у власному будинку, в якому виявлено:

▪️ ручний кулемет Калашнікова;

▪️ 2 автомати: АК-12 та АК-74;

▪️ 8 гранатометних пострілів;

▪️ 9 бойових гранат;

▪️ вибухові речовини з детонатором;

▪️ понад 1 тис. патронів різного калібру



Крім того, із сховища зловмисника вилучено понад 40 артилерійських снарядів.



🔹 У Херсонській області:

затримано ще одного фігуранта, який намагався незаконно продати автомат Калашнікова з патронами та російський гранатомет типу «РШГ-2».



Також під час обшуків у приватному будинку затриманого вилучено:

▪️ гранати РГД-5;

▪️ гранатометні постріли;

▪️ патрони калібру 5,45.



На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Нині вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років ув'язнення.



Усі вилучені засоби ураження планується передати на потреби Сил безпеки та оборони України.