СБУ блокувала діяльність агентурної мережі російської ФСБ

12:20 22 липня Київ, Україна

Співробітники СБУ викрили та блокували діяльність агентурної мережі ФСБ Росії на території Херсонської області, до складу якої входили правоохоронці та чиновники.

Про це повідомляється на сайті СБУ в четвер, 22 липня.





Зазначено, що організатором мережі був колишній співробітник регіонального управління СБУ. Він звільнився зі служби в 2014 році і під час виїзду в Росію був завербований співробітниками ФСБ.

Для виконання завдань російської спецслужби, резидент створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, до якої залучив широке коло посадових осіб.



Серед них:

співробітник СБУ в Херсонській області;

працівник місцевої прокуратури;

співробітник поліції;

чиновник Державної служби з надзвичайних ситуацій;

колишній чиновник облдержадміністрації.

СБУ також встановила куратора мережі в Москві. Це кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король, який спеціалізується на питанні України. У 2015-2016 роках він перебував на окупованій частині Донецької області в складі ротаційної оперативної групи ФСБ під позивним "Мангуст".

Оперативники і слідчі СБУ задокументували численні факти збору і передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані ФСБ РФ закриті канали електронного зв'язку.

Російську спецслужбу цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.



За передану інформацію резидент отримував від російської спецслужби щомісячну грошову винагороду.





За результатами обшуків у затриманих вилучено комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з представниками ФСБ РФ, російську символіку, а також значні грошові кошти в іноземній валюті (долари, євро і російські рублі).

Зараз резидент ФСБ РФ і його агент з переліку співробітників СБУ затримані. Їм оголошено про підозру за статтею про державну зраду (ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



Щодо інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії, за результатами яких будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.



У свою чергу журналіст Андрій Цаплієнко повідомив в Telegram, що затримані - два полковники СБУ, один з яких у відставці.