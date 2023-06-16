СБУ задокументувала злочини та затримала російського агента на Донеччині

11:59 24 травня Київ, Україна

Служба безпеки України затримала російського шпигуна, який передавав розвідувальні дані про переміщення українських військових на Донеччині.

Агентом виявився мешканець Торецька, який був частиною близького кола одного з керівників так званого міністерства державної безпеки псевдореспубліки "ДНР".

Троє його спільників були раніше затримані у грудні 2022 року. Зловмисник здійснював фотографування позицій українських сил і передавав зібрані дані своєму "куратору" зашифрованим каналом зв'язку.

Він планував передати інформацію для проведення артилерійського обстрілу українських підрозділів. СБУ вчасно розкрила його діяльність, задокументувала злочини та затримала агента, який переховувався у схованці на своїй власній території.

Під час обшуку було виявлено мобільний телефон із законспірованим листуванням. Агенту було висунуто звинувачення у державній зраді, і суд ухвалив рішення про його утримання під вартою.

Продовжуються розслідування та заходи для з'ясування всіх обставин цього злочину та притягнення всіх винних до відповідальності.