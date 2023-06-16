СБУ задокументувала злочини та затримала російського агента на Донеччині

Служба безпеки України затримала російського шпигуна, який передавав розвідувальні дані про переміщення українських військових на Донеччині.
Агентом виявився мешканець Торецька, який був частиною близького кола одного з керівників так званого міністерства державної безпеки псевдореспубліки "ДНР".
Троє його спільників були раніше затримані у грудні 2022 року. Зловмисник здійснював фотографування позицій українських сил і передавав зібрані дані своєму "куратору" зашифрованим каналом зв'язку.
Він планував передати інформацію для проведення артилерійського обстрілу українських підрозділів. СБУ вчасно розкрила його діяльність, задокументувала злочини та затримала агента, який переховувався у схованці на своїй власній території.
Під час обшуку було виявлено мобільний телефон із законспірованим листуванням. Агенту було висунуто звинувачення у державній зраді, і суд ухвалив рішення про його утримання під вартою.
Продовжуються розслідування та заходи для з'ясування всіх обставин цього злочину та притягнення всіх винних до відповідальності.
Агентом виявився мешканець Торецька, який був частиною близького кола одного з керівників так званого міністерства державної безпеки псевдореспубліки "ДНР".
Троє його спільників були раніше затримані у грудні 2022 року. Зловмисник здійснював фотографування позицій українських сил і передавав зібрані дані своєму "куратору" зашифрованим каналом зв'язку.
Він планував передати інформацію для проведення артилерійського обстрілу українських підрозділів. СБУ вчасно розкрила його діяльність, задокументувала злочини та затримала агента, який переховувався у схованці на своїй власній території.
Під час обшуку було виявлено мобільний телефон із законспірованим листуванням. Агенту було висунуто звинувачення у державній зраді, і суд ухвалив рішення про його утримання під вартою.
Продовжуються розслідування та заходи для з'ясування всіх обставин цього злочину та притягнення всіх винних до відповідальності.
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