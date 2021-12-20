СБУ: затримані учасники ОЗГ "Князь"

19:02 23 липень Київ, Україна

У Харківській області, силами співробітників СБУ затримані, за різні тяжкі злочини, учасники банди "Князь",

Про це повідомляє прес-служба СБУ.



За даними спецслужби, угруповання створив раніше судимий за вбивство громадянин, вона тривалий час займалося здирництвом, рейдерством і навмисними вбивствами в Харківській, Дніпропетровській і Полтавській областях.

СБУ пише, що до складу ОЗГ входили, в тому числі, колишні правоохоронці. Угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади.



Дії підозрюваних кваліфікуються за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 187 (розбій), 189 (вимагання) і 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК.



За місцем проживання та перебування учасників угруповання було проведено 27 обшуків. В результаті слідчих дій правоохоронці вилучили близько 8,4 млн грн, приблизно $ 170. 000 і 40 000 євро, чорнові записи, що свідчать про масштабну злочинну діяльність, засоби зв'язку, зброю і патрони різного калібру.

Повідомляється, що СБУ проводить слідчі дії для затримання інших учасників угруповання, в тому числі лідера, який керував діяльністю ОЗУ з-за кордону.