СБУ: затримано колаборанта, який знеструмив частину Донецької області

15:03 09 грудня Київ, Україна





Про це повідомив пресцентр Фахівці Служби безпеки України взяли під арешт "енергетика" росіян, який знеструмив частину Донецької області та спрямував електрику на бази росії.Про це повідомив пресцентр СБУ у п'ятницю, 9 грудня.

"Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевих електромереж, який після тимчасової окупації частини регіону підтримав загарбників", - зазначається у повідомленні.

Чоловіка за підтримку військової агресії росії призначили керівником РЕМ Краснолиманського району, яка підпорядковувалася так званому "міністерству вугілля та енергетики терористичної організації "ДНР".

"Знаходячись на "посаді", зловмисник "від'єднав" районний центр від електропостачання та перенаправив його на потреби окупаційних угруповань росії", - розповіли в СБУ.

Зловмисник також налагодив співпрацю з представниками "регіональної енергопостачальної компанії" тимчасово окупованої Горлівки, щоб набрати "штат".

"Знеструмивши місто, рашисти забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю та боєприпасами", - додали в СБУ.



Після звільнення Лимана зловмисник намагався втекти з міста, проте співробітники СБУ своєчасно викрили та затримали його, після цього йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораціоністська діяльність.



Нині вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.