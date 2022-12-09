СБУ: затримано колаборанта, який знеструмив частину Донецької області

Фахівці Служби безпеки України взяли під арешт "енергетика" росіян, який знеструмив частину Донецької області та спрямував електрику на бази росії.
Про це повідомив пресцентр СБУ у п'ятницю, 9 грудня.
Про це повідомив пресцентр СБУ у п'ятницю, 9 грудня.
Чоловіка за підтримку військової агресії росії призначили керівником РЕМ Краснолиманського району, яка підпорядковувалася так званому "міністерству вугілля та енергетики терористичної організації "ДНР".
Зловмисник також налагодив співпрацю з представниками "регіональної енергопостачальної компанії" тимчасово окупованої Горлівки, щоб набрати "штат".
Після звільнення Лимана зловмисник намагався втекти з міста, проте співробітники СБУ своєчасно викрили та затримали його, після цього йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораціоністська діяльність.
Нині вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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