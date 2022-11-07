СБУ затримала чергового колаборанта: ним виявився блогер із Запоріжжя

15:31 07 листопада Київ, Україна





Вказано, що чоловік створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднив фото- та відеоматеріали з власними коментарями та текстовим описом подій. А ці відомості "підхоплювали" представники спецслужб росії для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів. Кіберфахівці СБУ розкрили блогера із Запоріжжя, який передавав агресору інформацію про наслідки ракетних ударів по місту, повідомляє спецслужба у понеділок, 7 листопада.Вказано, що чоловік створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднив фото- та відеоматеріали з власними коментарями та текстовим описом подій. А ці відомості "підхоплювали" представники спецслужб росії для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів.

"Крім того, "сюжети" блогера активно використав прокремлівський пропагандист Шарій для наповнення власного телеграм-каналу та проведення інформаційно-вибухової діяльності проти України. З "перепощених" відео із Запоріжжя він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст", – йдеться у повідомленні.

Також медіафайли блогера моніторили окупаційні угруповання росії на південному напрямку для коригування вогневих ударів по регіону.



Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергового розповсюдження інформації на користь країни-агресора. У затриманого знайшли мобільний телефон на місці злочину.



Вирішується питання про притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за статтею про несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух чи розміщення ЗСУ чи інших військових формувань (ст.114-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення.