СБУ затримала чергового колаборанта: ним виявився блогер із Запоріжжя

Кіберфахівці СБУ розкрили блогера із Запоріжжя, який передавав агресору інформацію про наслідки ракетних ударів по місту, повідомляє спецслужба у понеділок, 7 листопада.
Вказано, що чоловік створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднив фото- та відеоматеріали з власними коментарями та текстовим описом подій. А ці відомості "підхоплювали" представники спецслужб росії для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів.
Вказано, що чоловік створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднив фото- та відеоматеріали з власними коментарями та текстовим описом подій. А ці відомості "підхоплювали" представники спецслужб росії для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів.
Також медіафайли блогера моніторили окупаційні угруповання росії на південному напрямку для коригування вогневих ударів по регіону.
Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергового розповсюдження інформації на користь країни-агресора. У затриманого знайшли мобільний телефон на місці злочину.
Вирішується питання про притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за статтею про несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух чи розміщення ЗСУ чи інших військових формувань (ст.114-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення.
Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергового розповсюдження інформації на користь країни-агресора. У затриманого знайшли мобільний телефон на місці злочину.
Вирішується питання про притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за статтею про несанкціоноване розповсюдження інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух чи розміщення ЗСУ чи інших військових формувань (ст.114-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення.
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