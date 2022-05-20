СБУ затримала колишнього військового при спробі продажу радіостанцій

19:39 15 грудня Київ, Україна

На Львівщині, при спробі реалізації отриманих незаконним шляхом військових радіостанцій, затриманий чоловік. Як пізніше визначили співробітники СБУ , чоловік виявився колишнім військовим.

Про це повідомляється на сайті спецслужби у вівторок, 15 грудня.



За попередніми даними слідства, колишній військовослужбовець намагався нелегально продати партію військових портативних багатофункціональних радіостанцій. За п'ять приладів фігурант планував отримати 50 тисяч доларів.



Співробітники СБУ затримали колишнього військовослужбовця при спробі незаконного продажу трьох засобів зв'язку за 30 тисяч доларів. У затриманого також були виявлені програмне забезпечення, антени і інші комплектувальні до військового обладнання.



За цим актом порушено кримінальну справу за статтею про викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч .3 ст.410 КК України).



Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вживаються заходи для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.