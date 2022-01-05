СБУ затримала зловмисників, які завдали державі збитків на суму понад 22 млн грн

12:53 05 січень Київ, Україна

На одному з державних підприємств, яке входить до сфери управління Міністерства економіки, Служба безпеки України викрила протиправну діяльність.



За попередніми оцінками, зловмисники завдали державі збитків на понад 22 млн грн, зазначає пресслужба відомства.



Як встановило слідство, до схеми було залучено керівництво держпідприємства. Чиновники, зловживаючи службовим становищем, підписували «вигідні» договори із підконтрольними приватними підприємствами. А саме – про купівлю-продаж сільськогосподарської продукції за значно нижчою за ринкову вартість.



Згодом підприємці реалізовували придбану продукцію за ринковими цінами, зокрема, і на експорт.



Таким чином, продавши врожай, вирощений на 15 тис. га земель, що належать держпідприємству та його філіям, зловмисники завдали державі збитків на загальну суму понад 22 млн грн.



У ході обшуків, проведених у Києві та регіонах, виявлено:



- документацію, що підтверджує протиправну діяльність;

- продукцію, що незаконно реалізується, на десятки млн грн.

Наразі сільськогосподарську продукцію заарештовано.



Триває слідство з кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі особи, які причетні до незаконної діяльності.