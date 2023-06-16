СБУ затримала мешканця Луганської області, який допомагав рашистам

19:38 02 червня Київ, Україна





Однак згодом він вирішив залишити своє рідне селище та перебратися до Борисполя. Цього зловмисника було виявлено та затримано правоохоронними органами.



Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України У Луганській області один місцевий житель надавав допомогу окупантам із росії, спеціально займаючись ремонтом та відновленням їхньої військової техніки.Однак згодом він вирішив залишити своє рідне селище та перебратися до Борисполя. Цього зловмисника було виявлено та затримано правоохоронними органами.Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України (СБУ) на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook у п'ятницю, 2 червня.

"Співробітник агрокомпанії з одного із селищ Сватівського району Луганської області, під час окупації населеного пункту, одразу підтримав загарбників та запропонував їм свою допомогу у військових діях проти України", - зазначає СБУ.



Служба встановила, що колабораціоніст перевозив російських солдатів та боєприпаси. Зловмисник також організував у своєму дворі місце для ремонту російської військової техніки, включаючи пошкоджені українськими захисниками бронетранспортери.

"Окупанти дозволяли своєму спільнику вільно пересуватися районом і пограбувати будинки людей, які евакуювалися на контрольовану Україною територію", - йдеться у повідомленні.

Коли навесні 2023 року наступальні дії Збройних сил України наблизилися до околиць його селища, цей колабораціоніст вирішив залишити Луганську область та переїхав до Київської області.



Він намагався "легалізуватись", видаючи себе за переселенця зі сходу України, і навіть почав оформлювати соціальну допомогу.