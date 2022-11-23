СБУ затримала жінку, яка знімала ракетні удари по Львівщині

15:20 23 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Служба безпеки України викрила та затримала жінку, яка провела трансляцію у Tik Tok під час атаки окупантів по інфраструктурі у Львівській області.Про це повідомляє пресслужба СБУ регіону на своїй Facebook-сторінці у середу, 23 листопада.

"Під час останніх атак на Львівщині одна з користувачок Tik Tok запостила відео, на якому радіє обстрілам, які здійснює рф по українській інфраструктурі. Оперативники СБУ встановили проросійську шанувальницю і після її повернення до Львова прийшли в гості", - наголошується в повідомленні.

СБУ також виклала відео, де жінка каже, що "кається у скоєному". Також вона вибачилася за свої дії.