СБУ затримала жінку, яка знімала ракетні удари по Львівщині
15:20 23 листопада Київ, Україна
Служба безпеки України викрила та затримала жінку, яка провела трансляцію у Tik Tok під час атаки окупантів по інфраструктурі у Львівській області.
Про це повідомляє пресслужба СБУ
регіону на своїй Facebook-сторінці у середу, 23 листопада.
"Під час останніх атак на Львівщині одна з користувачок Tik Tok запостила відео, на якому радіє обстрілам, які здійснює рф по українській інфраструктурі. Оперативники СБУ встановили проросійську шанувальницю і після її повернення до Львова прийшли в гості", - наголошується в повідомленні.
СБУ також виклала відео, де жінка каже, що "кається у скоєному". Також вона вибачилася за свої дії.
"Вибачаюсь за те, що я виклала відео, в якому було видно два прильоти ракет з боку російської федерації. Вибачаюсь, що створила небезпеку для громадян України. Зловмисниця також пообіцяла "більше так ніколи не робити і нести за свої вчинки відповідальність", - сказано у відео.
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