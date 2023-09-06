СБУ затримала жінку, яка допомагала російським окупантам обстрілювати Херсон

Служба безпеки України затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари росії по звільненому Херсону.
Як повідомляє пресслужба СБУ, жінка передавала окупантам геолокації Сил оборони, відстежувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість та наявність військової техніки.
За її координатами російські війська здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Град" та дрони-камікадзе "Шахед".
Внаслідок її дій загинули та були поранені десятки українських військовослужбовців та мирних жителів.
Фігурантка є місцевою мешканкою, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона. Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі.
Як повідомляє пресслужба СБУ, жінка передавала окупантам геолокації Сил оборони, відстежувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їхню орієнтовну кількість та наявність військової техніки.
За її координатами російські війська здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Град" та дрони-камікадзе "Шахед".
Внаслідок її дій загинули та були поранені десятки українських військовослужбовців та мирних жителів.
Фігурантка є місцевою мешканкою, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона. Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі.
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