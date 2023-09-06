СБУ затримала в Одесі розвідника російського угруповання "Привид"

В Одесі співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який брав активну участь у бойових діях на боці росії у складі угруповання "Привид".
Зловмисник, відомий за псевдонімом "Санта", є ідеологічним прихильником кремлівського режиму. У 2014 році він брав участь у масових заворушеннях в Одесі, де здійснював провокації на користь росії.
Щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він утік до окупованої Луганської області, де приєднався до лав бойовиків.
В угрупованні "Привид" "Санта" обіймав посаду командира розвідувального підрозділу. Він брав участь у бойових діях проти українських військ на сході України, зокрема в районі Бахмутської траси.
Зрештою, бойовик вирішив кинути своїх ватажків та втекти на підконтрольну Україні територію. Він повернувся до Одеси, де намагався залягти на дно.
Під час обшуків на місцях перебування зловмисника в обласному центрі було виявлено фотоматеріали, що підтверджують його участь у бойових діях на боці росії.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Зараз "Санта" перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Зловмисник, відомий за псевдонімом "Санта", є ідеологічним прихильником кремлівського режиму. У 2014 році він брав участь у масових заворушеннях в Одесі, де здійснював провокації на користь росії.
Щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він утік до окупованої Луганської області, де приєднався до лав бойовиків.
В угрупованні "Привид" "Санта" обіймав посаду командира розвідувального підрозділу. Він брав участь у бойових діях проти українських військ на сході України, зокрема в районі Бахмутської траси.
Зрештою, бойовик вирішив кинути своїх ватажків та втекти на підконтрольну Україні територію. Він повернувся до Одеси, де намагався залягти на дно.
Під час обшуків на місцях перебування зловмисника в обласному центрі було виявлено фотоматеріали, що підтверджують його участь у бойових діях на боці росії.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Зараз "Санта" перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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