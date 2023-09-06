СБУ затримала у Києві двох українок, які поширювали у мережі фейки про війну

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали у Києві двох українок, які на замовлення росіян поширювали у мережі фейки про війну.
Зловмисниці працювали на росіянина Олександра Зеніна, головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь". За його вказівками, вони щодня поширювали в українському сегменті популярних соцмереж та Telegram-каналів до 70 фейкових повідомлень про війну в Україні.
Насамперед зловмисниці масово поширювали дезінформацію про перебіг бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати Сили оборони. Для цього вони створили та самостійно адміністрували мережу проросійських Telegram-каналів та спільнот у Facebook, яка охоплювала аудиторію у понад 10 тис. користувачів.
Матеріали для деструктивного контенту вони отримували у вигляді електронних "методичок". За успішно виконані завдання російський пропагандист надсилав своїм підопічним до 10 тис. гривень.
За даними, Зенін координував свої дії з російськими спецслужбами і через публікації фігуранток намагався поширювати панічні настрої в українському суспільстві.
За даними слідства, колабораціоністками виявились дві безробітні мешканки Києва, які шукали роботу копірайтера на фріланс-біржах. У такий спосіб вони потрапили у поле зору Зеніна, який за щомісячні "гонорари" залучив їх до співпраці у війні проти України.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій колаборантів. Під час обшуків за місцем проживання зловмисниць вилучено комп'ютерну техніку, яку вони використали для адміністрування ворожих інтернет-ресурсів. Також виявлено електронний поштовий архів із доказами листування з російським пропагандистом.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Проводиться розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Зловмисниці працювали на росіянина Олександра Зеніна, головного редактора прокремлівського порталу "Вся Тверь". За його вказівками, вони щодня поширювали в українському сегменті популярних соцмереж та Telegram-каналів до 70 фейкових повідомлень про війну в Україні.
Насамперед зловмисниці масово поширювали дезінформацію про перебіг бойових дій на фронті та намагалися дискредитувати Сили оборони. Для цього вони створили та самостійно адміністрували мережу проросійських Telegram-каналів та спільнот у Facebook, яка охоплювала аудиторію у понад 10 тис. користувачів.
Матеріали для деструктивного контенту вони отримували у вигляді електронних "методичок". За успішно виконані завдання російський пропагандист надсилав своїм підопічним до 10 тис. гривень.
За даними, Зенін координував свої дії з російськими спецслужбами і через публікації фігуранток намагався поширювати панічні настрої в українському суспільстві.
За даними слідства, колабораціоністками виявились дві безробітні мешканки Києва, які шукали роботу копірайтера на фріланс-біржах. У такий спосіб вони потрапили у поле зору Зеніна, який за щомісячні "гонорари" залучив їх до співпраці у війні проти України.
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій колаборантів. Під час обшуків за місцем проживання зловмисниць вилучено комп'ютерну техніку, яку вони використали для адміністрування ворожих інтернет-ресурсів. Також виявлено електронний поштовий архів із доказами листування з російським пропагандистом.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Проводиться розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі