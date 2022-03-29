СБУ затримала в Києві бойовика терористичної організації «ЛНР»

17:31 30 червня Київ, Україна

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала в столиці бойовика «ЛНР», який прибув в Київську область для легалізації статусу переселенця.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Бойовик «ЛНР» прибув в Київську область, щоб легалізуватися в Україні на правах внутрішнього переселенця. Встановлено, що зловмисник перебував у складі «Народної міліції ЛНР» як старший стрілець. Також він обслуговував бойову техніку окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.



Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.



У пресслужбі також повідомили, що перевіряється інформація про можливе виконання бойовиком диверсійно-розвідувальних завдань на підконтрольній Україні території.