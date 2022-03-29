СБУ затримала в Києві бойовика терористичної організації «ЛНР»

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала в столиці бойовика «ЛНР», який прибув в Київську область для легалізації статусу переселенця.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як зазначається, громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
У пресслужбі також повідомили, що перевіряється інформація про можливе виконання бойовиком диверсійно-розвідувальних завдань на підконтрольній Україні території.
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