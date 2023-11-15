СБУ затримала на Хмельниччині жінку за поширення антиукраїнської пропаганди

12:40 15 листопада Київ, Україна

У Хмельницькій області співробітники Служби безпеки України викрили жінку, яка поширювала антиукраїнську пропаганду та закликала до захоплення влади. Зловмисниці повідомлено про підозру.





За її інформацією, жінка родом із Криму, вона у 2021 році переїхала до Хмельницької області. Про це розповіла прессекретарка СБУ у Хмельницькій області Людмила Рябчук.За її інформацією, жінка родом із Криму, вона у 2021 році переїхала до Хмельницької області.

"Служба безпеки задокументувала протиправну діяльність мешканки області, яка в умовах військового стану публічно закликала до повалення конституційного ладу та зміни меж території України. У спілкуванні своїх проросійських поглядів вона не афішувала, але у соцмережах активно підтримувала дії країни-агресора та дискредитувала керівництво України", - сказала Людмила Рябчук.

У соціальній мережі "Одноклассники" жінка, за матеріалами досудового слідства, розповсюджувала кремлівські наративи та антиукраїнську пропаганду.

"Зокрема жінка розміщувала матеріали про те, що в Україні "нацистсько-бендерівський режим", а росія має відновити історичну справедливість. Слідчі СБУ встановили, що з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну інтернет-агітаторка почала публікувати не лише деструктивні матеріали, а й заклики до українських захисників здаватись та переходити на бік ворога”, - розповіла прессекретарка СБУ Хмельниччини.

Лінгвістична експертиза показала, що найпоширеніші матеріали містять публічні заклики, спрямовані на порушення основ національної безпеки, каже Людмила Рябчук. Жінці повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: