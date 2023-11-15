СБУ затримала на Хмельниччині жінку за поширення антиукраїнської пропаганди

У Хмельницькій області співробітники Служби безпеки України викрили жінку, яка поширювала антиукраїнську пропаганду та закликала до захоплення влади. Зловмисниці повідомлено про підозру.
Про це розповіла прессекретарка СБУ у Хмельницькій області Людмила Рябчук.
За її інформацією, жінка родом із Криму, вона у 2021 році переїхала до Хмельницької області.
За її інформацією, жінка родом із Криму, вона у 2021 році переїхала до Хмельницької області.
У соціальній мережі "Одноклассники" жінка, за матеріалами досудового слідства, розповсюджувала кремлівські наративи та антиукраїнську пропаганду.
Лінгвістична експертиза показала, що найпоширеніші матеріали містять публічні заклики, спрямовані на порушення основ національної безпеки, каже Людмила Рябчук. Жінці повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади).
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України).
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