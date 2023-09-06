СБУ затримала у Дніпрі агента росії, який діяв під прикриттям волонтерського фонду

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала у Дніпрі агента російської розвідки, який діяв під прикриттям волонтерського фонду. Це вже восьмий агент з агентурної мережі головного управління розвідки генштабу росії (відомого як гру) у Дніпрі, якого викрила СБУ.
Агент був співзасновником місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством. Він використав свій статус, щоб маскувати свою розвідувально-підривну діяльність. Він намагався встановити місця базування штабів Сил оборони, які дислокуються на території регіону. Також зловмисник передавав агресору інформацію про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову.
Для збору розвідданих він спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ з офісу громадської організації, що знаходився поблизу залізничної розв'язки. Крім того, фігурант "втемну" використав своїх знайомих, у яких під вигаданими приводами розпитував інформацію про українських захисників. Водночас російський агент відстежував відомості про наслідки ворожих "прильотів" по Дніпру, а потім "зливав" агресору локації об'єктів, що постраждали, і масштаби руйнувань.
Розвідінформацію окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних повітряних атак на обласний центр.
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його листування із представником російського гру.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
За клопотанням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Продовжується розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
Агент був співзасновником місцевої громадської організації, яка займалася волонтерством. Він використав свій статус, щоб маскувати свою розвідувально-підривну діяльність. Він намагався встановити місця базування штабів Сил оборони, які дислокуються на території регіону. Також зловмисник передавав агресору інформацію про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову.
Для збору розвідданих він спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ з офісу громадської організації, що знаходився поблизу залізничної розв'язки. Крім того, фігурант "втемну" використав своїх знайомих, у яких під вигаданими приводами розпитував інформацію про українських захисників. Водночас російський агент відстежував відомості про наслідки ворожих "прильотів" по Дніпру, а потім "зливав" агресору локації об'єктів, що постраждали, і масштаби руйнувань.
Розвідінформацію окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних повітряних атак на обласний центр.
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його листування із представником російського гру.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
За клопотанням СБУ, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Продовжується розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
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